Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", - отметил Витренко.

Напомним, 24 апреля российский "Газпром" исключил возможность продления контракта о транзите газа с "Нафтогазом". В компании заявили, что еще не приступали к переговорам о будущем транзита через Украину - есть лишь консультации на эту тему. При этом глава правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что российская компания может сохранить транзит газа через Украину.

11 апреля российское издание "Ведомости" сообщало, что российский "Газпром" и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу.

Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом - с 2020 года. В то же время, какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.