Сегодня, 24 апреля, в 19.40 на улице Перекопской, 153, во дворе дома неизвестный несколькими выстрелами из пистолета убил человека, и ранил его охранника.

Как передает местное издание "Мост" со ссылкой на источник в полиции, погиб известный в Херсоне бизнесмен Игорь Пащенко.

Его охранник ранен и доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Игорь Пащенко, фото - most.ks.ua

Напомним, что фамилия Пащенко стала известной в городе после того, как экс-мэр Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Сальдо обвинял родного брата убитого Дениса Пащенко в собственном похищении, тогда как Денис наоборот утверждал, что он жертва.

Ранее мы публиковали видео видео ареста экс-мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминикане.