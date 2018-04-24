Сегодня, 24 апреля, Адвокатская палата Москвы лишила статуса юриста Марка Фейгина, защищавшего участниц Pussy Riot и Надежду Савченко.

Как рассказала изданию "Лента" адвокат Сталина Гуревич, данное решение в современной практике не имеет прецедента: не только прекращен статус адвоката, но и отдельно оговорено, что 48-летний Фейгин в течение года не сможет вновь сдать экзамен.

Гуревич так же напомнила, что в августе 2017 года Совет адвокатской палаты выносил предупреждение Фейгину за оскорбление коллеги. Тогда внимание привлекли его посты в социальных сетях, которые содержали ненормативную лексику и расценивались как недопустимое для адвоката поведение в публичном пространстве (в первую очередь речь идет о площадной брани в отношении коллег).

Заседание совета проходило в закрытом режиме - как распределились голоса, неизвестно. Сам Фейгин заявил на совете, что срок давности по нарушению истек, и он выпустил в социальной сети всего три поста с матом. Он так же апеллировал к авторитету Федору Плевако, который тоже ругался. Ни один из этих доводов на коллегию должного эффекта не произвел.

Основанием для нового рассмотрения вопроса послужили представление Минюста и заявление самой Гуревич в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.

Опротестовать решение Фейгин может через суд.

В настоящее время он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.