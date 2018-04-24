Власти ЕС должны усилить военное и оборонно-политическое сотрудничество среди стран-членов объединения.

Об этом заявил глава Бундестага Вольфганг Шойбле, передает "24 канал".

Спикер отметил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и прилагать больше усилий в мировой политике в этом контексте.

"По моему личному убеждению, нам нужна европейская армия. Лучше вчера, чем завтра или послезавтра", - сказал Шойбле.

После решения о выходе Великобритании из состава ЕС были сделаны значительные шаги вперед. В частности, прогрессом он назвал новый европейский оборонный союз PESCO.

PESCO - организация стран Евросоюза в сфере безопасности и обороны. Их цель – сделать ЕС более гибким и независимым от США в сфере безопасности. Создали ее в 2017 году по решению глав МИД и министров обороны 23 стран-членов ЕС.

Мы разбирались, для чего создают PESCO и что выберет Украина. Французский аналитик Омар Арфуш уверен, что Европа решила выйти из-под контроля США.

Ранее в Еврокомиссии по инициативе США решили упростить перемещение войск внутри ЕС.