Космонавты на МКС вынуждены брать воду у американских астронавтов, поскольку в российской горячей воде появился желтый осадок.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"В блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле. И проблема эта решается очень легко: мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют "самоваром", - пояснил собеседник агентства.

По словам Соловьева, при штатной замене оборудования на американском или российском сегменте станции "абсолютно нормально пользоваться ресурсами партнеров": "У единого экипажа МКС - единая среда обитания".

Он также уточнил, что для технических нужд космонавты используют воду, которую астронавты получают путем регенерации из мочи. Российский сегмент МКС такую технологию пока не применяет, в тестовом режиме систему монтируют в модуле "Рассвет".

Как сообщала "Страна", ранее корабль Союз с экипажем на борту успешно состыковался с МКС в открытом космосе.

Мы писали, что США прекращают государственное финансирование МКС.

Ранее на МКС провели первый космический турнир по бадминтону.