В Министерстве иностранных дел России раскритиковали попытки проинспектировать аннексированный Крым в рамках международных военных проверок.

Об этом сообщается пресс-служба дипломатического ведомства.

"Современный статус (аннексированной АРК - Прим.Ред.) Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона готова принять инспекторов и группы оценки в Крыму в том случае, если соответствующие запросы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будут направлены в адрес России.

Как сообщала "Страна", в Украине начался отбор патрульных в патрульную полицию Крыма. Также в Нацполиции объявили о наборе пилотов в подразделение воздушной поддержки.

Отметим, что разведка Минобороны Украины заявила, что не создавала Telegram-канал для сбора информации.