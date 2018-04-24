Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассчитывала на осуждение украинского закона о реинтеграции Донбасса со стороны стран G7 и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сторонами минских соглашений являются киевские власти и власти Донецка и Луганска, они подписали минские соглашения. Там четко дорожная карта изложена, что и как надо делать. Вместо того чтобы понудить Киев исполнить эти решения, они развлекаются в виде очередных санкций против России", - сказала Матвиенко.

По ее словам, складывается впечатление, что G7 "создает себе какую-то иную реальность".

Матвиенко также отметила, что Москва ждала осуждения со стороны стран G7 и Евросоюза украинского закона о реинтеграции Донбасса.