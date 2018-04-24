Правоохранительные органы задержали в Киеве сотрудника Службы безопасности Украины по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч долларов.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецслужбист был задержан на улице Саксаганского в Киеве.

Подозреваемый работает в районном управлении СБУ. Он требовал и получил деньги от иностранцев. При этом источник не сообщил, за что именно требовалась взятка.

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