В Киевском районном суде Харькова завершены допросы свидетелей по делу о жутком ДТП в центре города. Судья перешел к изучению материалов дела.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Допрошены два последних свидетеля. Свидетель Алексей Шапошников на месте ДТП помогал поднимать Lexus Елены Зайцевой, который перевернулся, и утверждает, что подсудимая ехала со скоростью около 100 км/ч. И точно не на зеленый сигнал светофора", - указано в опубликованном сообщении.

По словам свидетеля Жана Минасяна, он не видел момент столкновения машин, но слышал сигнал, хотя не знает, кто его подавал.

После допроса свидетелей прокурор предложил допросить Геннадия Дронова. Однако подозреваемый от дачи показаний отказался.

Следующее заседание назначено на 11 мая.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Как сообщала "Страна", суд продлил до лета арест Зайцевой и Дронова, обвиняемых в кровавом ДТП в центре Харькова. Им не разрешили выйти под залог.

Напомним, что в пьяном ДТП в Киеве на Льва Толстого разбились "всмятку" три иномарки.