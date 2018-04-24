Страны Запада нарушают свои обязательства по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011), скрывая от российских инспекторов информацию о своих военных учениях.

Об этом заявили в МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"К сожалению, как и прежде, в своем докладе США "скромно" умалчивают о многочисленных проблемах с выполнением Венского документа, имеющихся у них самих и их союзников", - указали в дипведомстве.

"Например, некоторые государства - участники (Дания, Испания) продолжают придерживаться позиции, не предусматривающей направление в адрес других участников ВД-2011 уведомлений с информацией о наиболее крупных мероприятиях военной деятельности (учениях) за 42 дня до их начала. Кроме того, передаваемые отдельными государствами уведомления не содержат информацию, необходимую для полноценного планирования инспекционной деятельности в период проведения таких учений", - добавили в МИД.

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