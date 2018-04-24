Во вторник, 24 апреля, на 71-м году жизни скончался бывший игрок и тренер сборной Франции по футболу Анри Мишель.

На протяжении последних лет жизни экс-футболист боролся с онкологическим заболеванием, пишет L'Equipe.

В годы игровой карьеры Анри Мишель выступал на позициях полузащитника и защитника. Он прославился выступлениями за клуб "Нант", в составе которого отыграл на позиции полузащитника 16 лет (698 матчей, 99 голов) и трижды становился чемпионом и один раз завоевал Кубок Франции. Также на его счету 58 матчей за сборную Франции.

После завершения карьеры футболиста Мишель начал тренировать молодежную сборную, а впоследствии стал тренером сборной Франции, с которой выиграл Олимпиаду-1984 и добрался до полуфинала ЧМ-1986.

Анри Мишель, фото - twitter.com/UNFP

Также он работал со многими африканскими командами. Так, Мишель работал со сборными Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот д'Ивуар, Экваториальной Гвинеи и Кении.

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