Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову по иску нардепа Игоря Луценко.

Об этом депутат сообщил во вторник, 24 апреля.

"Заявление истца депутата парламента Украины Игоря Луценко удовлетворить - в качестве обеспечения иска запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, а также запретить совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий зампредседателя Нацбанка и/или любую другую деятельность в должности заместителя главы центробанка", - говорится в решении суда, фотокопии которого обнародовал депутат в Facebook.

При этом в решении суда сказано, что запрет действует до разрешения спора по существу.

Луценко пояснил, что подал судебный иск в связи с тем, что Рожкова вместе с главой НБУ Валерией Гонтаревой, по его данным, "принимали решение в интересах банков в нарушении антикоррупционного законодательства".

"И не просто банков, а, судя по записям телефонных разговоров Рожковой, российских банков, в частности, "Банка Москвы" (БМ Банк), а также "Внешторгбанка", - добавил он. По утверждению Луценко, после отставки Гонтаревой "ее ближайшая соратница осталась, чтобы прикрывать коррупционные схемы".

Он также опубликовал ссылку на некие записи разговоров которые, как утверждает Луценко, свидетельствует о том, что "Рожкова решала вопросы разного рода сомнительных банкиров".

Екатерина Рожкова работает в структурах Нацбанка с 2008 года, с января по октябрь 2016 года занимала пост и. о. заместителя председателя НБУ, а затем стала заместителем председателя.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Как сообщала "Страна", опубликован график работы банков на майские с учетом переносов. 28, 29, 30 апреля и 1 мая 2018 года - выходные дни.

Напомним, что НБУ передал в Генпрокуратуру отчет детективов Kroll о махинациях в "Приватбанке".