Назначенная на 11:00 на среду, 25 апреля, встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера армянской оппозиции, руководителя парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна отменена.

Эту информацию Sputnik Армения подтвердил пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

Причину отмены переговоров собеседник не огласил.

Лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян заявил, что вполне готов стать премьер-министром Армении, если такова будет воля народа. Об этом Пашинян заявил сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции.

Как сообщала "Страна", армянская оппозиция намерена добиваться внеочередных парламентских выборов в стране.

Ранее после протестов Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении после протестов партии Пашиняна.

В Армении был назначен и.о. премьера.