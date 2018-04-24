Высылаемые из США российские дипломаты покинули и закрыли резиденцию генерального консула РФ в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщил консул-советник Халит Айсин, передает "Интерфакс".

"Мы покинули и закрыли резиденцию. Колонна выехала", - сказал он. По словам Айсина, все вещи и документы "будут доставлены в посольство РФ в Вашингтоне".

Он отметил, что сотрудники российского генконсульства оставили на здании резиденции флаг РФ. "Флаг висит, это наша собственность", - сказал дипломат.

Кроме того, Айсин рассказал, что российские дипломаты "уже начали покидать город".

Как сообщалось ранее, сотрудники генконсульства были распределены по загранучреждениям, которые находятся на территории США: генконсульстве РФ в Хьюстоне и в Нью-Йорке и посольстве РФ в Вашингтоне. Два человека возвращаются в Москву в связи с окончанием командировки.

Отвечая на вопрос, были ли какие-то провокации с американской стороны во время закрытия, дипломат сказал: "Нет, не было. Уехали спокойно".

26 марта администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией в связи с ситуацией вокруг отравления в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В Белом доме заявили, что все высылаемые дипломаты являются "офицерами российской разведки", а причиной закрытия дипмиссии в штате Вашингтон назвали "близость к американской базе подводных лодок" и к предприятиям компании Boeing.

Кроме того, американская сторона потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в Москву прибыли высланные из США дипломаты.