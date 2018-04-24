По меньшей мере, в 21 американском штате было подтверждено хакерское вмешательство со стороны России в период президентских выборов в США в позапрошлом году.

Об этом заявила во вторник официальный представитель министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфра, сообщило издание The Hill.

"У Министерства достаточно "видимых" оснований, чтобы подтвердить активность, которая охватывала 21 штат, что подтвердили сенсоры в государственных системах, а также информация, предоставленная разведывательным сообществом", - заметила Манфра во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам внутренней безопасности.

Она выразила предположение, что целями российской активности было большинство американских штатов. Хотя, по ее словам, хакеры по большей части пытались разведать слабые места американских систем, чем их взломать.

Манфра заявила, что сейчас и в дальнейшей работе министерство внутренней безопасности сосредоточивается на защите от внешнего вмешательства в критически важную инфраструктуру США.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг извинился, что не заметил следов вмешательства России на выборах в США.