В Запорожье в течение 24 - 26 апреля проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает канал 112 Украина.

Во время проведения учебной антитеррористической операции правоохранители имеют право проверять документы, удостоверяющие личность, досматривать вещи. Кроме того, возможно временное перекрытие дорог для транспорта и пешеходов.

Тренировки будут происходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Учебную операцию организовывает Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области с участием Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, других региональных субъектов ведения борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.

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