Вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру запретили въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австрии.

"Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить - этот человек получил то, что заслужил, запрет въезда в Украину", - сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба австрийскому изданию Neues Volksblatt.

Согласно данным СМИ, Виммер 19-21 апреля участвовал в организованном РФ экономическом форуме, который проходил в аннексированном Крыму.

Как сообщала "Страна", в Украине начался отбор патрульных в патрульную полицию Крыма. В этом году в Нацполиции также объявили о наборе пилотов в подразделение воздушной поддержки. Первые вертолеты правоохранители планируют получить в начале 2020 года.

Отметим, что в Германии задержали экс-нардепа, подозреваемого в хищении 346 миллионов гривен.