Правоохранители выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, незаконно действовавший на территории Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Операцию провели сотрудники прокуратуры Киева совместно с работниками столичной полиции, Государственной пограничной службы (ГФС) и налоговой милиции ГФС в Сумской области.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которые с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем указанные денежные средства снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги", - сказано в сообщении.

Согласно материалам следствия, общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн.

В ходе обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 2,4 млн грн.

Кроме того на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме 2,2 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киева прикрыли конверт-центр под руководством знаменитого одессита с оборотом в миллиард гривен.

Отметим, что по словам генпрокурора Луценко - число "обнальных" контор растет, а их тарифы становятся доступнее.