Социальные сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп, в которой она вышла в свет при встрече президента Франции Эммануэля Макрона с супругой Бриджит, пишет Time.

Меланья появилась в белом костюме и большой белой шляпе с широкими полями.

Некоторые сравнивали головной убор с шляпой Бейонсе в клипе Formation, другие увидели сходство с героем Джуда Лоу в сериале "Молодой папа". В любом случае, Мелания Трамп, в очередной раз не угодила "модельерам" из сетей.

Фото: twitter.com/jbillinson

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть во время встречи с журналистами.

Еще мы писали, что президент США Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме.