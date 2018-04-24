Как в сериале "Молодой Папа". Шляпу Мелании Трамп высмеяли в соцсетях
Социальные сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп, в которой она вышла в свет при встрече президента Франции Эммануэля Макрона с супругой Бриджит, пишет Time.
Меланья появилась в белом костюме и большой белой шляпе с широкими полями.
Некоторые сравнивали головной убор с шляпой Бейонсе в клипе Formation, другие увидели сходство с героем Джуда Лоу в сериале "Молодой папа". В любом случае, Мелания Трамп, в очередной раз не угодила "модельерам" из сетей.
Фото: twitter.com/jbillinson
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть во время встречи с журналистами.
Еще мы писали, что президент США Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме.
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