Европейским странам следует поддержать Данию, которая после внесения изменений в законодательство находится под давлением со стороны Германии в вопросе реализации проекта "Северный поток -2".

Об этом в комментарии Укринформу рассказал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, который во вторник, 24 апреля, в Страсбурге представил европейцам угрозы от реализации проекта "Северный поток-2".

"Данию нужно поддержать, потому что сейчас они приняли закон, который позволяет им, по крайней мере, не дать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" через свою территорию. Но все указывает, что на Данию оказывается давление. В частности, со стороны Германии, которая говорит, что это коммерческий проект и задействованы только коммерческие компании", - подчеркнул Витренко.

Представитель Нафтогаза отметил, что Дания должна почувствовать, что противодействует "Северному потоку-2" в интересах Европы.

"Дания нуждается в поддержке, чтобы иметь понимание, что если она делает что-то, что противоречит, не нравится, приводит к давлению со стороны немецкого правительства, то правительства других европейских стран поддерживают ее. Тогда Дания может сказать, что они делают это не просто так или для Украины, а для всей Европы", - отметил представитель Нафтогаза.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" повысил цену на природный газ для промышленных потребителей.

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