Французское спортивное издание France Football принесло извинения полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте за то, что он ни разу не получил "Золотой мяч".

Об этом сообщает Marca.

В свежем выпуске спортивного журнала извинения Иньесте в своей колонке принес главный редактор издания Паскаль Ферре, который также пожелал футболисту удачного выступления в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира - 2018.

Материал Паскаля вышел с заголовком "Извините, Андрес".

Ближе всего к получению ежегодно вручаемого "Золотого мяча" Иньеста был в 2010 году - когда стал чемпионом мира со сборной Испании, отличившись победным голом в ворота Нидерландов в финале турнира.

Однако тогда полузащитник занял второе место в голосовании, а награду получил его партнер по "Барселоне" нападающий Лионель Месси.

Как сообщала "Страна", "Барселона" разгромила Севилью в финале Кубка Испании. Каталонский клуб повторил рекорд Атлетика, завоевав Кубок в четвертый раз подряд.

Отметим, что легендарный бразилец Роналдиньо завершил карьеру футболиста в 37 лет.