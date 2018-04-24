Израиль нанесет ответный удар, если Сирия применит против его самолетов зенитно-ракетные системы С - 300, которые она может получить от России.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу "Уай-нет".

Впервые комментируя публикации о возможности поставок в соседнюю страну современных комплексов ПВО С-300, он выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.

"Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", - сказа министр.

"Если кто-то будет стрелять по нам, мы ответим, независимо от того, присутствуют ли там С-300, С-700 или что-то еще", - добавил Либерман.

Он напомнил, что в Сирии уже находятся системы С-300 и более совершенные С-400, стоящие на вооружении российской военной группировки. Министр отметил, что их присутствие не ограничивает операции ВВС Израиля в соседней стране, и дал высокую оценку координации, которая налажена с коллегами из России во избежание случайных столкновений или иных конфликтных ситуаций.

Ранее сообщалось, что на встрече с Макроном Трамп в очередной раз заявил о желании вывести войска из Сирии.

Еще мы писали, что Россия начнет поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.