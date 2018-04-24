Немецкий футбольный союз (DFB) официально предоставил руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы на проведение чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает "СС".

Президент DFB Райнхард Гриндель 24 апреля представил в штаб-квартире заявочную книгу на проведение турнира генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества", - заявил Гриндель.

Отмечается, что срок подачи заявок истекает 27 апреля, а организатор Евро-2024 будет выбран на заседании исполкома УЕФА 27 сентября.

Ранее Турция также подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщала "Страна", впервые за 80 лет на чемпионат мира по футболу не попал ни один судья из Англии.

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