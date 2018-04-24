Президент США Дональд Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что хотел бы объявить о выводе вооруженных сил США из Сирии.

"Что касается Сирии... Я бы хотел вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране", - заявил американский президент.

"Посмотрим, что будет происходить. Но мы начнем возвращение войск домой относительно скоро. Мы закончили практически всю нашу работу в отношении ИГ в Сирии и Ираке - сделали работу, которую никто другой сделать бы не смог", - добавил Трамп.

"Я хочу возвращения войск домой, но я также хочу возвращения с ощущением, что мы закончили то, что должны были закончить", - подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме.