В Германии задержан бывший народный депутат Украины Дмитрий Крючков. Он подозревается в хищении средств компании "Запорижжяоблэнерго".

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", - говорится в ответе НАБУ на запрос программы "Схемы".

Крючков является фигурантом дела о присвоении 346 млн грн "Запорижжяоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, он является организатором схемы, по которой в 2015-2016 гг компаниям ОАО "Запорижжяоблэнерго" и ГП "Энергорынок" был нанесен ущерб на общую сумму более 346 млн грн. В июле 2016 г. его объявили в розыск.

Дело о незаконной уступке права требования долгов за электроэнергию от "Запорижжяоблэнерго" к "Энергомереже" расследует НАБУ.

5 мая 2017 года Соломенский райсуд Киева принял решение заочно арестовать Крючкова.

Крючков являлся народным депутатом Украины в Верховной Раде 5-го созыва от БЮТ и был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Помимо него, Соломенский райсуд решил взять под стражу еще одного фигуранта того же уголовного дела, однако по нему назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в сумме 8 млн грн.

Как сообщала "Страна", ФГИ собиралось продать все облэнерго за $300 миллионов. В 2016 году стартовая цена за Харьковоблэнерго составляла около 1 миллиарда гривен, за Тернополь - 20 миллионов и за Хмельницкий - порядка 30 миллионов гривен.

Напомним, что опубликован график приватизации предприятий в Украине на 2018 год.