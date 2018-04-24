Западные страны могут обойти вето России в Совете безопасности ООН на расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе с помощью Генассамблеи ООН.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, виновных в предполагаемой химатаке может назвать только Совет Безопасности, однако Россия может заблокировать любую резолюцию, которая будет направлена против властей Сирии.

Как отмечается, для обхода вето России западные страны могут использовать резолюцию Генассамблеи "Единство в пользу мира", которая позволяет передавать вопросы на голосование в Генассамблею в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза. При этом, в случае передачи вопроса с химатаками в Сирии в Генассамблею, для принятия резолюции Запада понадобится две трети голосов.

Как сообщала "Страна", ранее Трамп рассказал о прямом столкновении сил США и России в Сирии

Мы писали, что эксперты ОЗХО взяли образцы на месте химатаки в Думе.

Ранее после химатаки в Сирии 9 стран требуют созвать экстренное заседание Совбеза ООН.