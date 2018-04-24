Члены адвокатской палаты Москвы лишили юридического защитника Надежды Савченко Марка Фейгина - статуса адвоката.

Об этом он сам сообщил в твиттере.

Фото: twitter.com/FeyginMark

Мы разбирались, что сейчас происходит с Надеждой Савченко и почему о ней говорят все меньше.

Когда только началась история с обвинениями в подготовке военного переворота и Надежду Савченко посадили в СИЗО, многие проводили параллели с ситуацией, когда она сидела в российской тюрьме и к ее процессу было приковано внимание всего мира.

Напомним, что блогер Анатолий Шарий выиграл суд у адвоката Фейгина. Хамовнический суд удовлетворил наши исковые требования и обязал Фейгина опровергнуть информацию, озвученную в эфире радиостанции "Говорит Москва" Суд также взыскал в пользу заявителя судебные издержки в размере 66 тыс. рублей.