Заключения Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), касающиеся дисциплинарных нарушений руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должны быть подготовлены в течение двух недель.

Об этом проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко, который находится с визитом в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Сейчас идут активные следственные действия. В пятницу и сегодня мы получили окончательное подтверждение того, что в действиях и указаниях господина Холодницкого усматриваются грубые нарушения наших нормативно-правовых документов - подчеркиваю, с моей точки зрения. Она не совпадает в данном случае с господином Сытником (директор НАБУ - Прим. Ред.). Я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить", - заявил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что его заявление и заявление Сытника требуют от КДКП освободить руководителя САП Холодницкого от должности.

В частности, Луценко выразил мнение, что заключение докладчика по этому делу будет готово на этой неделе или в начале следующей.

"В ситуации с руководителем САП - это общая операция и общая позиция НАБУ и ГПУ, ведь полученные в ходе совместных действий материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа и реальными действиями", - заметил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что заместитель Холодницкого отказался предоставить ГПУ образцы своего голоса.