Работник железнодорожного вокзала в городе Рубежное Луганской области во время проверки вагонов обнаружил "подозрительный" полиэтиленовый пакет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В пакете полицейскими было обнаружено 14 гранат, тротиловая шашка, сигнальная мина, шесть вышибных патронов к минометным снарядам калибра 120 мм и 82 мм, сигнальный патрон, семьдесят один капсюль марки "жевело", - уточнили в полиции.

Сейчас боеприпасы направлены на исследование в экспертные учреждения Луганской области. Также начата проверка, чтобы выяснить происхождение "пакета".

В частности, правоохранители в очередной раз акцентируют и просят людей быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 102.

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