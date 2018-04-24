Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.

Трансляция переговоров двух лидеров размещена на YouTube-канале Белого дома.

"Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек", - сказал Трамп обращаясь к французскому коллеге.

Он также назвал Макрона "особенным другом" и добавил, что "он совершенен".

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме.

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