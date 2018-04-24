Семь украинских БТР-80 и пять танков Т-84 прибыли в ФРГ на международные учения Combined Resolve Х.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Сегодня, 24 апреля, на военный полигон вблизи города Хохенфельс (Федеративная Республика Германия) прибыла украинская военная техника для участия в международных учениях Combined Resolve Х", - говорится в опубликованном сообщении.

Украинская десантно-штурмовая рота задействует 7 БТР-80, а танкисты будут участвовать в учениях на пяти танках Т-84.

Видео: youtube.com/Генеральний штаб ЗСУ

Как сообщала "Страна", Евросоюз оборудует все дороги и мосты для перевозки тяжелой военной техники. Автодороги, мосты и железные дороги на территории Евросоюза до 2019 года должны быть проверены на пригодность для транспортировки военной техники.

Напомним, что в Украине испытали новую модификацию ПТРК "Скиф".