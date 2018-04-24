Полиция задержала 25-летнюю киевлянку, которая, находясь в сговоре с иностранцами, вербовала молодых девушек и отправляла их в Республику Кипр в сексуальное рабство.

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Жертвами торговли людьми становились девушки, которые находились в уязвимом состоянии и тяжелом материальном положении", – говорится в сообщении.

Девушка, после вербовки круглосуточно контролировала жертв и помогала им собрать средства на выезд за границу.

Девушкам даже проводили подробный инструктаж о целях поездки.

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