На временно неподконтрольной Украине части территории Луганской области восстановлена мобильная связь Vodafone, которая пропала примерно в 11.00 24 апреля.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило о возвращении связи в так называемой "ЛНР" в Тwitter.

"По оперативной информации мобильную связь на временно оккупированной части территории Луганской области восстановили", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Компания "Vodafone-Украина" является последним украинским оператором, предоставляющим услуги на неподконтрольной территории на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ДНР" потребовали от Vodafone почти 400 млн гривен за возвращение в Донецк.

Также глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Vodafone выдавливают из Донецка из-за российского монополиста.