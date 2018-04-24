Президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает слова лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу - как открытые и честные.

Об этом передает CBS.

"Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, честен, из того, что мы видели", - отметил Дональд Трамп.

Он также заявил, что планирует провести встречу с Ким Чен Ыном "очень скоро", так как северокорейская сторона выразила желание провести встречу как можно скорее, назвав это решение хорошим для всего мира.

Мы разбирались, почему КНДР закрывает ракетную программу. В Украине снова заговорили о наличии якобы "большой сделки" между Путиным и Трампом.

Отметим, что Южная Корея прекращает вещание против КНДР на границе.