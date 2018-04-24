На авиабазе Ехонвиль на юге Бельгии четверо военных получили ранения из-за случайного запуска ракеты. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Ракету запустили случайно во время работ по ее модернизации на территории военного склада.

Трое солдат получили незначительные ранения, четвертого госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что его состояние стабильное.

На место происшествия вызвали полицию, которая оцепила зону, в которой произошел инцидент.

По факту инцидента проводится расследование.

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