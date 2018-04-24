В Генпрокуратуре проверят законность решения судьи Печерского райсуда Киева, отменившего арест, наложенный на счета связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром семи юридических лиц.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"В связи с распространением в СМИ информации о снятии ареста с денежных средств, наложенных на счета юридических лиц, открытых в ПАО "ВБР", которые, по версии следствия, связаны с А. Януковичем информируем, что действительно 14.02.2018 следственным судьей Печерский райсуд Киева безосновательно отменен арест, наложенный на счета семи юридических лиц", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве подчеркивают, что о принятии указанного решения следственного судьи стало известно только в апреле текущего года, после поступления вышеуказанного постановления в Главное следственное управление Национальной полиции Украины, а в Генеральную прокуратуру указанное постановление вообще не поступало.

"В настоящее время ГПУ по факту отмены 14.02.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева ареста со счетов ООО "Типикон А", ООО "ВБР-Инвест", ООО "Лайтрум", ООО "Квардис Н", ООО "Вектор Перспектива", ООО "Аранит К", ООО "Ди Соуз" решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности данного решения суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 375 УК Украины (постановления судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, информируют в Генпрокуратуре, с целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Нацполиции Украины назначено служебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в Печерском суде отрицают, что сняли арест со средств сына Януковича.

Также в полиции дважды предупреждали Генпрокуратуру о необходимости арестовать счета фирм, связанных с Януковичамию