Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал о сложившийся ситуации с ромами и режиме работы правоохранителей на майские праздники.

Его интервью приводит "112 Украина".

- Впереди длинные майские выходные. Как полиция будет следить за безопасностью?

- Начиная с этого периода, полиция традиционно усиливает свое присутствие в зеленых зонах, в первую очередь учитывая открытие сезона шашлыков. Кроме того, будут усилены наряды в пляжных зонах. С середины апреля возобновлена речная навигация, в полную мощность заработал наш отдел речной полиции. 4 апреля мы получили новый катер, который позволяет усилить присутствие полиции на воде, охватить большую акваторию и тем самым усилить безопасность на воде и в прибрежной зоне.

Зимой, когда не было навигации, отдел речной полиции занимался патрулированием прибрежной зоны. Работали достаточно эффективно, задерживали, как обычные патрули, и грабителей, и воров. Сейчас основной задачей будет нерест (это их компетенция в пределах города ловить браконьеров) и, конечно, безопасность на воде. Когда начнет прогреваться воздух и вода, появятся лихачи. А учитывая, что это еще и наложится на открытие сезона шашлыков, лихачи могут быть пьяными. А на воде лихачей речная полиция штрафует так же, как на дорогах патрульная: по ст. 130 УКоАП. Более того, в задачи речной полиции входит и поиск утопленников.

В зеленых зонах будут усилены патрули. Патрульная полиция традиционно задействует конную полицию и, насколько я знаю, есть планы в Департаменте патрульной полиции возобновить велопатрулирование. Особого усиления на эти дни мы не планируем. Единственное, мы запускаем ситуационный центр, для того чтобы была более плотная координация всех служб: и медицины, и Национальной гвардии, и спасателей, и городских служб.

- А что относительно 9 мая?

- На 9 мая у нас еще нет заявок, но мы ожидаем, что будет, как всегда, марш "Бессмертного полка" (движение по сохранению личной памяти об участниках Второй мировой войны. Участники движения ежегодно 9 мая проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников- ветеранов, - Прим.Ред.).

Также будут проводиться официальные мероприятия. Но традиционно мы усиливаемся, этот день нам хорошо известен. Мы уже сейчас проводим работу как с людьми, которые поддерживают марши "Бессмертного полка", так и с людьми с противоположной стороны, чтобы опять все прошло мирно и спокойно. По количеству полицейских я еще не могу сказать, потому что мы еще не понимаем, сколько людей и какие именно организации будут проводить марши. Но на сегодня мы противостояний не ожидаем.

- Коммунистическая символика под запретом. Какие меры будут применяться к тем, кто все же выйдет с таковой?

- Коммунистическая символика и георгиевские ленты полиция изымает, есть соответствующий закон. Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет - будут задерживаться и будем составлять соответствующие материалы.

- Почему в Киеве стало заметно больше ромов, в частности на ж/д вокзале?

- Ромы приезжали в Киев на похоронную неделю. Это сезонный наплыв. Ромы - это граждане Украины, с такими же паспортами и правами, а также обязанностями. Они ведут не такой социализированный образ жизни, как большинство людей. Да, возможно, они вызывают неприятные чувства, шумно себя ведут, не всегда опрятно выглядят. Но полиция не делит людей по этническому, расовому и другим признакам. Ночевки на вокзале - они ждали поезда. Когда был этот наплыв, хоть полиция и не делит людей по каким-то признакам, но мы понимаем, что есть определенные виды преступлений, которые традиционно совершаются ромами, и было усилено патрулирование на вокзале. Там были дополнительные патрули, эти люди проходили проверку. Когда возникала такая необходимость, у них проверяли билеты. В основном они ехали в Закарпатье, в Берегово. Это с одной стороны. С другой стороны, мы практически ежедневно задерживаем ромов, которые совершают преступления: это карманные кражи, часто - сбыт наркотиков. К ним применяются все меры. Если они слишком шумят и цепляются - составляются административные протоколы.

На тот период, когда эта волна поднялась, всплеска преступлений не было. Они приезжали на выходные, на поминальные дни, на кладбища Киева, собирали то, что люди оставляли. Этим вызван этот всплеск.

- Расскажите о сожжении лагеря ромов на Лысой горе. Что там произошло?

- В Киеве есть несколько мест, где ромы традиционно разбивают свои палатки. Эти места под пристальным вниманием как полиции, так и местной власти. О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий... Так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные.

Мы очень четко понимаем, когда полиция может вмешиваться, а когда - нет. Мы не допустим, чтобы кто-то разгонял эти временные поселения, если они не нарушают законы. Хотя там неоднократно составлялись протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию. Но это вопрос не только полиции, сколько социальных служб, коммунальщиков, местной власти.

- Какая текущая ситуация в городе?

В целом все в порядке. На Оболони сегодня, 24 апреля, нашли тело женщины. Убийство или нет, пока не понимаем, ведется расследования. Тело нашли в коммунальной квартире, с телесными повреждениями. Она - ранее судимая, все время пьянствовала с соседями.

Но убийств в этом году меньше, практически все они раскрыты, около 95%. Давно такого не было в Киеве. Сейчас заметный всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула. А обычно в неделю одно-два.

И последний громкий случай - избили и ограбили саксофониста. Якобы побили, отобрали дорогой саксофон. Побили, да. Выяснили, что там была обоюдная драка. После этого человек обратился в больницу, мы начали производство по тяжким телесным. Но на место драки он приехал на такси, и, насколько мы уже установили, он не смог расплатиться, сбежал из такси, где и забыл свой саксофон. Потом пьяный начал цепляться к людям, и завязалась драка: его ударили, он упал и разбил голову. Телесные повреждения ему нанесены, мы расследуем, но все не так однозначно, как подают.

Потеплело, и стало больше детей уходить. Вчера папа потерял 5-летнего мальчика. Пьянствовал с другом и забыл его, но уже вечером нашли", - сообщил полицейский.

Как сообщала "Страна", НБУ опубликовал график работы банков на майские с учетом переносов. Согласно графику, рабочий день в понедельник 30 апреля переносится на субботу - 5 мая.

Напомним, что на майские праздники украинцы будут отдыхать с 28 апреля по 2 мая.