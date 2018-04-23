Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка показал певческий талант своего сына Устима. Мальчик даже начал выступать с отцом на сцене.

Недавно Скрипка выложил в сеть видео, на котором 9-летний Устим спел на благотворительном вечере.

Как известно, у 53-летнего Скрипки четверо детей: Роман, Устим, Олеся и Зоряна. Музыкант редко показывает фото с детьми и не афиширует свою личную жизнь.

Кроме того, их дуэт можно услышать в спектакле "Зачарованные весной", который представят в киевской Оперетте 27 апреля.

(@o.skrypka) 23 Кві 2018 р. о 3:40 PDT

Видео: instagram.com/o.skrypka

Как сообщала "Страна", лидер "ВВ" Олег Скрипка показал, как катается на лыжах в Альпах. В комментарии к фото он рассказал, что во время своего "фейеричного зимнего отпуска" он покоряет заснеженные альпийские трассы.

Отметим, как Скрипка прокомментировал внешний вид сегодняшних общежитий КПИ.