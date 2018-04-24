В селе Киевской области 25 человек, в том числе 21 ребенок заболели острой кишечной инфекцией средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Речь идет о четырех взрослых и 21 ребенке в возрасте от 5 месяцев до 9 лет из села Софиевская Борщаговка. Им провели экспресс-тест Rota test и у 22 госпитализированных подтвердили диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

Из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района по состоянию на сегодня выписали трех детей. В больнице остается 22 человека, из них 19 - дети.

Больные ротавирусной инфекцией проживают в ЖК "Софиевский квартал" - 8 человек, из них 4 - дети; ЖК "Львовский маеток" - 13 детей, ЖК "Софиевская слободка" - 2 детей, ЖК "Бархатный" - 1 ребенок и ЖК "Софиевская сфера" - 1 ребенок.

Сейчас устанавливают возбудителя инфекции - как и ведомство, по вине которого заболели люди. Предполагают, что отравление может быть связано с использованием водопроводной воды для приготовления пищи, в последнее время в Софиевской Борщаговке были прорывы на водопроводной сети.

Специалисты Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ МОЗ Украины" отобрали 8 образцов водопроводной воды, из которых 5 - для исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели и 3 - на вирусологические показатели.

Сельского голову населенного пункта обязали подвезти качественную воду для местных жителей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Северодонецке с отравлением госпитализировали 12 детей.

Также в Ивано-Франковской области восемь человек отравились угарным газом.