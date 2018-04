Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон решила продолжить музыкальную карьеру и вместе с музыкантом Питом Йорном выпустила новый клип на песню Bad Dreams.

Композиция войдет в новый мини-альбом Apart, релиз которого запланирован на 1 июня 2018 года.

Автором клипа является режиссер Софи Мюллер, работавшая с Гвен Стефани и Энни Леннокс.

В ролике музыканты отправляются в ночное путешествие по мегаполису на автомобиле.

Напомним, в 2008 году актриса выпустила дебютный альбом Anywhere I Lay My Head, а в 2009 в сотрудничестве с музыкантом Питом Йорном вышел ее альбом Break Up.

