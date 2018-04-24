"Рэмбо и суперагент Борн". Златан Ибрагимович захотел продолжить карьеру в Голливуде
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович захотел попробовать себя в роли актера. Кинокарьеру в Голливуде он планирует начать после окончании карьеры футболиста.
Об этом швед рассказал в интервью "The Dan Patrick Show".
"Мне было бы интересно попробовать себя в роли актера. Однако сейчас об этом рано говорить. Кого бы я хотел сыграть? Кого-то вроде героев фильмов "Рэмбо" или "Идентификация Борна". Также мне часто говорят, что я похожу на злодея", - отметил он.
Видео: youtube.com/Dan Patrick Show
Как сообщала "Страна", Ибрагимович отличился шедевральным голом в дебютном матче за клуб из Лос-Анджелеса. Нападающий забил едва ли не с центра поля.
Отметим, что самый тяжелый футболист мира попал в Книгу рекордов Гиннеса, как лучший игрок в видеоигру FIFA.