Прокурор ООН Катрина Густафсон призвала судей, рассматривающих апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, увеличить его 40-летний срок до пожизненного тюремного заключения.

Об этом сообщает AP.

"Адвокат прокуратуры Организации Объединенных Наций Катрина Густафсон призвала судей, которые рассматривают апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, признать его виновным по второму пункту обвинения в геноциде и увеличить 40-летний срок заключения за зверства во время боснийской войны до пожизненного тюремного заключения", - говорится в официальном сообщении.

Густафсон заявила, что Караджич "злоупотреблял своей чрезмерной властью, чтобы пролить кровь несчетного количества жертв, и справедливость требует, чтобы он получил максимально возможное наказание - пожизненное заключение".

Как сообщалось, судьи ООН в понедельник, 23 апреля, начали двухдневные слушания апелляции военного лидера боснийских сербов Радована Караджича, который был заключен на 40 лет. Караджич, которому сейчас 72 года, в 2016 году был осужден за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время распада бывшей Югославии. Ему, в частности, инкриминировалась резня в Сребренице, вследствие которой в 1995 году были убиты около 8 тысяч мусульманских мужчин, и которая считается наибольшим массовым убийством в Европе после Второй мировой войны. В целом во время войны в Боснии 1992-1995 годов более 100 тысяч человек погибло, а около 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Президент судебного трибунала по военным преступлениям ООН Теодор Мерон заявил в феврале о том, что апелляции на приговор будут рассмотрены Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов, который занимается рассмотрением дел о военных преступлениях на Балканах и в Руанде.

Как сообщала "Страна", что 21 декабря 2017 в историческом Рыцарском зале голландской Гааги состоялась церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

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