Национальный банк со среды, 25 апреля, выпустит серию памятных монет с изображением Крыма.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Тираж составит 45 000 штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам.

На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов.

Фото: bank.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны подсчитали технику и личный состав россиян в Крыму.

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