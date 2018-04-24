Футбольная сборная Украины проведет свой первый домашний матч в новосозданной международной Лиге Наций на "Арене Львов". Соперник нашей команды - сборная Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Члены Исполкома ФФУ также определили, что харьковский ОСК "Металлист" станет местом проведения следующего домашнего матча Лиги наций, со сборной Чехии, который состоится 16 октября.

Стоит отметить, что поединок 9 сентября между Украиной и Словакией в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято еще в ноябре 2015 года, будет проходить при пустых трибунах.

Как сообщала "Страна", матч Лиги Наций Украина - Словакия пройдет без зрителей. В сентябре 2018 года в Европе стартует новый турнир для национальных сборных под эгидой УЕФА.

Напомним, что в УЕФА утвердили рекордные призовые для участников футбольного Евро 2020.