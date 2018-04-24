Новейший американский истребитель-невидимка F-35 совершил аварийную посадку на базе воздушных сил самообороны в Японии.

Об этом сообщает NHK World.

Сообщается, что истребитель-бомбардировщик приземлился на авиабазе "Цуики" в префектуре Фукуока на западе страны около 11.00, сегодня 24 апреля.

Министерство обороны США сообщило, что в ходе полета у истребителя, вероятно, возникли проблемы с частью фюзеляжа. В ведомстве не предоставляют никаких сообщений о состоянии здоровья пилотов.

В министерстве также отмечают, что это первая аварийная посадка похожего самолета в Японии. Однако, незапланированные посадки на американской авиабазе уже были.

В настоящее время военное руководство ведет расследование.

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