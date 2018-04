В Киеве выступит известный певец Джон Ньюмен в рамках музыкального шоу "Лига звезд", которое состоится 19 мая на Троицкой площади, передает канал 24.

Шоу состоится в рамках проведения в Киеве финала главного европейского футбольного события - Лиги Чемпионов. Вход на концерт будет бесплатным.

Ранее мы опубликовали программу мероприятий на Лигу Чемпионов.

Вместе с британской звездой участие в концерте "Лига звезд" также примут украинские исполнители: MONATIK, Оля Полякова, Наталья Могилевская, THE HARDKISS, TAYANNA, Alyosha, Сергей Бабкин, Даша Астафьева, MELOVIN, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumberos и TamerlanAlena.

Джон Ньюмен получил мировую славу после того, как его дебютный сингл "Love Me Again" возглавил хит-парад Великобритании и стал мегахитом во всем мире, а видеоклип на эту песню собрал почти 600 миллионов просмотров на Youtube. В марте этого года Ньюмен выпустил новый зажигательный сингл под названием Fire In Me, который войдет в будущий альбом певца.

