После трагического пожара в российском Кемерово в Украине начались проверки ГСЧС на объектах с массовым пребыванием людей, и по их результатам в Харькове хотят закрыть 5 ТРЦ.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"На сегодняшний день в Харькове проверено 88 объектов: 23 - торговых и культурно-зрелищных учреждения (выявлено 425 нарушений), четыре медицинских учреждения (37 нарушений), 61 учебное заведение (811 нарушений)", - сообщил начальник ГСЧС в Харьковской области Владимир Юрченко в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Готовятся иски в суд для прекращения работы пяти торгово-развлекательных объектов, в том числе ТРЦ "Дафи", - добавил он.

Он сообщил, что во время проверки в ТРЦ "Дафи" были закрыты эвакуационные входы. Также инспекторов в Харькове не допустили в торговый центр "Протон", поэтому они уже составили и послали соответствующий акт в полицию.

Юрченко добавил, что после проверки 73 руководителя привлекли к административной ответственности.

По его словам, в Харькове насчитывается 672 объекта с массовым пребыванием людей - 221 торгово-развлекательных и культурно-зрелищных заведений, 68 учреждений здравоохранения и 383 учреждений образования.

Ранее сообщалось, что ГосЧС требует закрыть 125 объектов из-за нарушений пожарной безопасности.