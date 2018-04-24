Российский дизайнер Артемий Лебедев обратился в суд с просьбой об отмене запрета на въезд в Украину. Рассмотрение дела назначено на 3 мая на 13:25.

Об этом говорится в решении суда от 6 февраля, сообщают Украинские новости.

Лебедев просит суд признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете ему въезда в Украину сроком на 5 лет.

"Основанием для обращения с исковым заявлением стала беспочвенность и необоснованность принятия, по мнению истца, обжалуемого решения", - сказано в определении суда.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению.

Запрет вынесен в связи с совершением россиянином деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности Украины.

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