Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россию надо сохранить в составе Совета Европы.

Он заявил об этом, отвечая на вопросы депутатов во время сессии ПАСЕ, сообщает "Украинская правда".

"Я остаюсь приверженцем сохранения России в СЕ", - сказал Ягланд.

Он отметил, что решение об исключении государства-члена Совета Европы может принимать только Комитет министров СЕ: "Страна-член остается здесь (в организации), пока страны-члены не примут обратного решения".

Отвечая на уточняющий вопрос, Янглад подчеркнул, что лично он выступает против исключения России из Совета Европы, потому что организация работает "не для стран, а для людей".

"Европейский суд по правам человека важен для граждан Российской Федерации... Меня ужасает возможность того, что россияне выпадут из-под действия Европейской конвенции", - пояснил генсек СЕ.

В то же время он добавил, что готовится к определенным "жестким действиям", так как Россия не оплатила свой взнос в бюджет СЕ. "Полностью неприемлемо то, что Россия делает, когда не выплачивает свой взнос в бюджет", - заявил он, однако не уточнил, что планируют делать для решения этой проблемы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Совете Европе не исключили "мер против России" из-за неуплаты взносов.

Также ПАСЕ вместо признания оккупации Донбасса заявила о контроле над ним со стороны России.