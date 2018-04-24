Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США призвали Россию инициировать установление реального и прочного перемирия в восточной Украине, а также отвести тяжелое вооружение и войска из этого региона, в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Минских соглашений.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Также Нойерт в своем заявлении для прессы напомнила, что год назад в восточной Украине погиб американец Джозеф Стоун, работавший парамедиком в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Его автомобиль наехал на мину на территории, контролируемой пророссийскими силами. В результате инцидента также получили серьезные ранения двое коллег Стоуна.

"Гибель Джозефа Стоуна подчеркивает, в каких условиях работает миссия, включая почти ежедневные ограничения доступа, угрозы и притеснения со стороны пророссийских сил", - заявила Нойерт.

"Соединенные Штаты призывают Россию инициировать установление реального и устойчивого перемирия, отвести тяжелое вооружение и войска из Украины, согласно положениям Минских соглашений, - подчеркнула Нойерт. - Мы также еще раз подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Специальной мониторинговой миссии и призываем обеспечить наблюдателям безопасный, полный и беспрепятственный доступ по всей зоне конфликта".

Как сообщалось ранее, Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.

Еще мы писали, что Госдеп США заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине.